Hunan | Quinze condenados a pena de prisão por derrocada de edifício

A justiça chinesa condenou 15 pessoas a penas de prisão pela sua responsabilidade no desmoronamento de um edifício que matou 54 pessoas e provocou uma onda de protestos, avançou ontem a imprensa local. Em Abril de 2022, um edifício de oito andares que albergava um hotel, apartamentos e um cinema ruiu em Changsha (centro da China), capital da província de Hunan.

As autoridades alegaram que a estrutura tinha sido construída ilegalmente. A tragédia desencadeou um aceso debate público na China sobre a corrupção no sector da construção. A televisão estatal CCTV avançou ontem que dois tribunais de Changsha condenaram 15 pessoas implicadas no caso.

Wu Zhiyong, a pessoa que construiu, ampliou e renovou o edifício sem autorização e que foi considerado parcialmente responsável pelo colapso, foi condenado a 11 anos de prisão. Outras penas de prisão incluem 12 anos para o antigo director-adjunto de uma empresa municipal de distribuição de água, que foi considerado culpado de incumprimento do dever e de corrupção.

Uma empresa responsável pela realização de testes de conformidade foi multada em um milhão de yuan. Vários dos seus empregados foram presos por terem redigido documentos falsos que garantiam a segurança do edifício.

De acordo com o tribunal, Wu Zhiyong e as pessoas que efecutuaram os trabalhos não tinham “quaisquer qualificações” no domínio da construção e alugaram ilegalmente as várias partes do edifício a empresas de restauração e de alojamento, informou a CCTV.

“Não foram tomadas medidas correctivas eficazes, apesar da descoberta de grandes riscos estruturais”, segundo a mesma fonte.

Os desmoronamentos de edifícios ocorrem ocasionalmente na China. As autoridades culpam geralmente a aplicação pouco rigorosa das normas de segurança ou a corrupção por parte dos responsáveis pela sua aplicação.