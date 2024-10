Filipe Dores seleccionado para Exposição Anual das Artes Visuais

O artista macaense Filipe Miguel das Dores foi um dos artistas escolhidos para apresentar o trabalho “Separado do antigo refúgio” na Exposição Anual das Artes Visuais de Macau 2024, juntamente com mais nove artistas chineses.

São eles Lei Hio Lam, com a obra “Se fossem reais”; Cheong Hang Fong, com “Uma aula em Julho”; Leong Wai Lap, com “Cidade Flutuante – Cidade Néon”; Leong Kit Man, com “Sem vento para lançar papagaios”; Mak Kuong Weng, com “Macau – Dragão a voar na era próspera”; Wong Kin Tong, com “0”; Wong Mei Teng, “Jogo de Fronteira”; Lao I Wo, com “A poesia de Macau de uma pessoa Nº 2” e ainda Cheong Cheng Wa com a série “Submeter-se”, “Conhecimento #1”e“O Consumo”.

Segundo uma nota do Instituto Cultural (IC), foi “esmagadora” a receptividade dos artistas nesta submissão de trabalhos, tendo sido recebidas propostas de 181 artistas e um total de 178 obras ou conjuntos. No total, foram escolhidas 45 peças individuais ou séries de obras, incluindo dez “galardoadas com o Prémio para Obras Excepcionais”.

Júri profissional

Esta mostra pretende servir de incentivo “à criação de obras artísticas contemporâneas inovadoras que expressem o espírito dos tempos e evidenciem os últimos desenvolvimentos das artes visuais em Macau”. O júri foi composto por cinco profissionais da área, incluindo representantes de escolas de arte, curadores independentes e representantes da indústria das artes.

Assim, fizeram parte do júri nomes como Feng Boyi, curador de arte independente e crítico de arte; Wang Chunchen, Vice-Director do Museu de Arte da Academia Central de Belas Artes; Che Jianquan, professor na Academia de Belas Artes de Guangzhou; Leicier, Directora de Exposições da Expo de Arte Contemporânea de Beijing; e Bridget Tracy Tan Li Lin, Directora Sénior do Instituto de Artes e Galerias de Arte do Sudeste Asiático e Conselheira Académica de Artes do Sudeste Asiático na Academia Nanyang de Belas Artes de Singapura.

A exposição com os trabalhos escolhidos acontece no final deste ano, sendo que a devolução dos projectos artísticos que não foram escolhidos terá lugar entre 1 e 3 de Novembro, das 10h às 19h, na Galeria Tap Seac.