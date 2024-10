Prémio Nobel da Literatura 2024 atribuído a sul-coreana Han Kang

O prémio Nobel da Literatura de 2024 foi atribuído à escritora sul-coreana Han Kang, anunciou na quinta-feira a Academia Sueca. Em 2023, o escolhido pela academia foi o norueguês Jon Fosse, precisamente o mesmo que liderou até ao fim a lista das apostas, juntamente com Can Xue.

Han Kang nasceu em Gwangju, na Coreia do Sul. Em 1994 começou a sua carreira de escritora vencendo o primeiro lugar de um concurso literário em Seul. “A Vegetariana”, o seu primeiro romance publicado pela Dom Quixote, em Portugal, ganhou o Man Booker International Prize em 2016. “Actos Humanos” venceu o Prémio Manhae na Coreia do Sul e o Prémio Malaparte em Itália. A obra seguinte, “O Livro Branco”, foi, em 2018, finalista do Man Booker International Prize.

Han Kang recebeu ainda os prémios literários Yi Sang, Jovens Criadores, Melhor Romance da Coreia, Hwang Sun-won e Dongri. Foi professora no Departamento de Escrita Criativa do Instituto das Artes de Seul e dedica-se atualmente apenas à escrita. Está publicada em mais de trinta línguas.

O Nobel da Literatura é um prémio concedido anualmente, desde 1901, pela Academia Sueca a autores que fizeram notáveis contribuições ao campo da literatura, e tem um valor pecuniário superior a 900 mil euros.