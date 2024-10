Japão | PM destaca significado do Nobel da Paz

O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, congratulou-se sexta-feira com a atribuição do Prémio Nobel da Paz à Nihon Hidankyo, a organização que representa os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, qualificando-a de “extremamente significativa”.

“O facto de o Prémio Nobel da Paz ter sido atribuído a esta organização, que trabalhou durante muitos anos para a abolição das armas nucleares, é extremamente significativo”, declarou Ishiba à imprensa, segundo a agência francesa AFP.

O Comité Nobel norueguês atribuiu sexta-feira o Prémio Nobel da Paz à Nihon Hidankyo, uma organização formada por sobreviventes às radiações atómicas (conhecidos por ‘hibakusha’) das bombas lançadas há 79 anos pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki.

Fundada em 10 de Agosto de 1956, a Nihon Hidankyo defende “a assinatura de um acordo internacional para a proibição total e a eliminação das armas nucleares”, segundo a página da organização na Internet.

Um dos líderes da organização galardoada, Toshiyuki Mimaki, disse que “gostaria de ver a abolição das armas nucleares” e lembrou as ameaças actuais com os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente.

Trançando um paralelo, Mimaki disse que situação em Gaza é “como a do Japão há 80 anos”, devastado pelas bombas no final da Segunda Guerra Mundial, referindo-se às imagens das “crianças a sangrar” do território palestiniano. O Prémio Nobel, que consiste num diploma, numa medalha de ouro e num cheque de 11 milhões de coroas suecas (cerca de 970 mil euros), será entregue formalmente em 10 de Dezembro, em Oslo.

Em 2023, o comité norueguês atribuiu o Prémio Nobel da Paz à activista iraniana Narges Mohammadi, presa no Irão, pela sua luta contra o uso obrigatório do véu pelas mulheres e a pena de morte.