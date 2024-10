Empreendedorismo | ‘Startup’ portuguesa vence concurso de inovação

A ‘startup’ portuguesa Connected venceu o concurso de inovação e empreendedorismo para empresas de tecnologia do Brasil e de Portugal, realizado em Macau. A Connected, criada em 2023, desenvolveu módulos de comunicação entre objectos e aparelhos (conhecida como Internet das coisas) através da rede 5G, que podem ser integrados em satélites de observação da Terra.

A tecnologia da empresa, com sede no Porto, pode ter vastas aplicações em áreas como a agricultura, monitorização marítima, infra-estruturas de auto-estradas e instalações de energias renováveis. A tecnologia foi testada no espaço em 2022 e a Connected garantiu um contrato com a Agência Espacial Europeia, que inclui Portugal, em 2023, ano em que conseguiu atrair um investimento total de dois milhões de euros.

Um painel de investidores, académicos e especialistas financeiros seleccionou ainda para o pódio dois projectos brasileiros: a SleepUp, uma plataforma de terapias digitais para melhorar o sono, e a Pix Force, especializada em inteligência artificial e análise de dados.

O Concurso de Inovação e Empreendedorismo (Macau) para as Empresas de Tecnologia do Brasil e de Portugal 2024 recebeu 64 candidaturas dos dois países e seleccionou 17 finalistas em áreas como biomedicina, dispositivos médicos, novas energias e tecnologia agrícola.

Os sete projectos eleitos receberam prémios monetários, com um valor máximo de 150 mil patacas, e garantiram apoio para facilitar o acesso a financiamento chinês e ao mercado da China.

O concurso foi organizado pela Direcção dos Serviços de Desenvolvimento Económico e Tecnológico do Governo de Macau e realizado pela incubadora Parafuturo de Macau e pelo Centro de Incubação de Jovens Empreendedores de Macau.