Crime | Dois detidos por assalto a habitação

A Polícia Judiciária (PJ) deteve duas pessoas do Interior quando tentavam atravessar a fronteira para entrar em Macau, por suspeitas de pertencerem a um grupo que se dedica a arrombar e cometer furtos em habitações. Os alegados restantes dois membros do grupo encontram-se a monte.

De acordo com o canal chinês da Rádio Macau, a PJ apontou que os membros do grupo tinham vigiado cerca de 10 habitações na Avenida de Almeida Ribeiro, Praça de Ponte e Horta e Rua da Praia do Manduco para encontrarem alvos para os crimes. No entanto, apenas forçaram a entrada numa casa na Areia Preta, de onde levaram 32 mil patacas.

A vítima fez queixa a 30 de Setembro, quando reparou que tinha sido alvo de furto, porque, ao contrário do habitual, a fechadura do portão estava solta. Depois da queixa e de recorrer à videovigilância, a PJ identificou os quatro membros do grupo. Os detidos recusaram colaborar com a PJ.