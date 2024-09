Zona A | Ma Io Fong pede pormenores sobre trânsito

O deputado Ma Io Fong pediu ao Governo para explicar se o design das estradas na Zona A corresponde às necessidades de circulação de veículos pesados. O assunto foi abordado através de uma interpelação escrita, depois de o deputado da Associação das Mulheres ter recebido queixas de condutores.

Segundo os relatos, várias curvas na área leste da Zona A são demasiado estreitas, o que faz com que os condutores tenham de ocupar a via contrária, para manobrar as viaturas. O deputado quer assim saber se o Governo pode melhorar as vias para evitar este tipo de problemas.

Ma Io Fong recordou ainda que o norte e o centro da Zona A vão ter cerca de 70 mil residentes no futuro, por isso, questiona se o trânsito foi planeado para absorver as frequentes entradas e saídas de parques de estacionamento. Ma mostrou-se ainda preocupado com futuro congestionamentos junto do terreno que vai receber oito escolas.