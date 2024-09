Fotografia | Criada campanha para apoiar bombeiros em Portugal

O fotojornalista português Gonçalo Lobo Pinheiro, radicado em Macau desde 2010, vai doar a receita da venda de fotografias à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis (AHBVG). Segundo um comunicado, o fotógrafo considera que esta é uma “humilde ajuda” para que os bombeiros possam comprar uma ambulância.

“Neste momento tão difícil para Portugal e para os bombeiros portugueses em particular, não posso (nem quero) ficar indiferente. Sempre que puder ajudar com o meu trabalho, ajudarei. Por isso, decidi fazer uma venda aberta de três fotografias minhas em tamanho aproximado A4, sem limite de impressões em papel mate, assinadas e datadas”. Assim, por 500 patacas, valor de cada fotografia, 75 por cento do valor das vendas irá reverter para a AHBVG, sendo que 25 por cento do valor servirá para custear as impressões das imagens.

Gonçalo Lobo Pinheiro escolheu ajudar os bombeiros de Góis por ser a terra da sua família paterna. Os bombeiros dessa região “estão a precisar adquirir uma ambulância que custa mais de 60 mil euros e, até ao momento, apenas conseguiram angariar pouco mais que cinco mil euros”.

A campanha de solidariedade está a decorrer até ao dia 15 de Outubro e o fotojornalista pode ser contactado através de diversos canais de comunicação como o seu website, em www.goncalolobopinheiro.com, mas também através das suas redes sociais, ou email: goncalo.lobo.pinheiro@gmail.com. As fotografias serão impressas e enviadas aos solidários durante as duas últimas semanas de Outubro.