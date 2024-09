Paralímpicos | Atleta de Macau em último no salto em comprimento

Chio Hao Lei, a primeira atleta de Macau a competir nos Jogos Paralímpicos, terminou em último na prova de salto em comprimento para atletas com deficiência intelectual em Paris2024. Chio, de 17 anos, que tinha a pior marca pessoal das 15 atletas (4,27 metros) em prova, não passou dos 4,17 metros, ao segundo dos três saltos que efectuou na prova que encerrou o dia do atletismo no Stade de France.

O director da organização Macau Special Olympics disse à Lusa que a presença da jovem em Paris pode encorajar mais mulheres com deficiência a praticar desporto no território.

“As mulheres com deficiência podem ver que, se praticarem desporto, têm a oportunidade de chegar ao mais alto nível mundial”, defendeu Hetzer Siu Yu Hong. Hetzer Siu admitiu que “a maioria dos atletas com deficiência são homens” e que é preciso “fazer mais esforços para encorajar as mulheres com deficiência a praticar desporto” no território.