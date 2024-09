Faleceu Raúl Pissarra

O professor Raúl Pissarra, docente na Universidade de Macau, formado em Filologia Clássica, faleceu anteontem em Portugal, onde passava férias. Conhecido em Macau pela sua vasta cultura, o seu amor à ópera e à cultura chinesa, Raúl Pissarra ensinou português em Pequim, onde chegou em 1986, com 35 anos, e foi também tradutor, tendo vertido para língua portuguesa uma história da literatura chinesa. As cerimónias fúnebres terão lugar hoje, dia 6 de Setembro, na Igreja de São João de Deus, Lisboa. O velório começará pelas 18:30 e o funeral será no sábado, dia 7 de Setembro, pelas 13:15, horários de Portugal.