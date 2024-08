Fundo Educativo | Renovações arrancam segunda-feira

Decorre entre segunda-feira, 2 de Setembro, e o dia 29 desse mês o prazo para a renovação de bolsas atribuídas pelo Fundo Educativo para o ano lectivo de 2024/2025.

Assim, os beneficiários do “Plano de financiamento das bolsas de estudo para o ensino superior”, “Plano de bolsas de mérito para a frequência das melhores instituições de ensino superior no ranking mundial” e “Plano de pagamento dos juros ao crédito para os estudos” devem apresentar a respectiva documentação necessária, sendo que os beneficiários do regime escolar especial, ou seja, que não iniciem as aulas entre Julho e Outubro, devem apresentar o requerimento até 31 de Março de 2025.

O processo pode ser feito na secção “Programa de bolsas de estudo para o ensino superior” no website da Direcção dos Serviços de Educação e Desenvolvimento da Juventude, ou ainda na plataforma da Conta Única de Macau.

Caso os estudantes tenham feito alterações nos cursos frequentados, seja a mudança de instituição ou a suspensão dos estudos, por exemplo, devem apresentar os requerimentos até ao último dia útil de Novembro “imediatamente seguinte à ocorrência do facto”.

Além disso, para os beneficiários do regime escolar especial, devem apresentar o requerimento até ao último dia útil de Março imediatamente seguinte à ocorrência do facto.