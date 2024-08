Telemóveis | SmarTone deixa de providenciar serviços

A SmarTone decidiu deixar de providenciar o serviço de telecomunicações móveis, renunciando, assim, à sua licença de operação da rede 4G, não renovando também a actual licença de 3G. Segundo uma nota publicada pela empresa no website, a decisão de “cessão da prestação de serviços de comunicações móveis em Macau” foi feita “após uma análise comercial exaustiva”, sendo que foi estabelecido um acordo com a CTM para que os clientes passem para esta operadora.

Assim, os clientes que ainda têm contratos de telecomunicações móveis com a SmarTone foram ontem notificados via SMS sobre “as disposições relevantes, incluindo a data de substituição do cartão SIM e outros pormenores”. Os cartões SIM serão substituídos entre hoje e o dia 31 de Outubro.

Na mesma nota, a SmarTone “agradece sinceramente aos seus clientes pelo seu apoio e confiança constantes”, sendo que, num comunicado difundido pelo Governo, a empresa ter-se-á comprometido a “tratar os trabalhadores e respectivos contratos de trabalho de acordo com a Lei das Relações de Trabalho, coordenando [a situação] com a CTM para proporcionar oportunidades de emprego aos actuais trabalhadores”.

O mesmo comunicado refere também que a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações “acompanhará de perto e supervisionará todo o processo de transição para garantir uma conclusão bem-sucedida”.