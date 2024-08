Lai Chi Vun | Novas obras em 2025

O Instituto Cultural (IC) espera desenvolver, no próximo ano, a segunda fase dos projectos de revitalização dos estaleiros de Lai Chi Vun, nomeadamente os lotes X5 ao X10. Depois destas obras, que passam pela “reabilitação estrutural e de construção das infra-estruturas”, serão ainda acrescentadas instalações ligadas ao turismo cultural.

Actualmente, está a ser executada a segunda fase dos projectos de revitalização dos estaleiros X11 ao X15, estando a ser aditados “elementos interactivos multimédia” e mais “instalações de lazer com características próprias, espaços de diversão para pais e filhos, espaços para espectáculos ao ar livre e restauração e gastronomia”. As obras relativas aos estaleiros X11 e X15 deverão terminar ainda este ano, diz o IC numa resposta à interpelação escrita do deputado Ma Io Fong.