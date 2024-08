Agência Meteorológica do Japão levanta alerta para risco de ‘mega-terremoto’

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) levantou ontem o alerta para risco de ‘mega-terremoto’ na costa do Pacífico da metade ocidental do país, em vigor há uma semana, quando um terremoto sacudiu o sudoeste do Japão.

As autoridades japonesas decidiram, na quinta-feira passada, lançar um alerta sobre as possibilidades de um terremoto de magnitude 8 ou 9 gerado na Fossa Nankai, uma área de actividade sísmica activa submersa pelas águas do sudoeste do Japão.

A JMA emitiu esse alerta na sequência de um sismo de magnitude 7,1 na escala aberta de Ritcher, no sul do país, onde 15 pessoas ficaram feridas e mais de uma dezena de casas desabaram.

Este alerta baseou-se em recomendações de especialistas e em estimativas que colocam entre 70 e 80 por cento a probabilidade de ocorrer um terramoto da referida magnitude nas próximas três décadas, fenómeno que teria consequências catastróficas para o país. Segundo cálculos oficiais uma ocorrência deste género poderia causar mais de 300 mil vítimas.

A agência de notícias EFE descreve que a JMA levou em consideração estatísticas que mostram um aumento da probabilidade de fortes terremotos após um terremoto de magnitude 7 ou superior numa área próxima à Fossa Nankai.

Com base neste aviso, o Governo pediu a mais de 700 municípios de 29 províncias do país, desde o sudoeste de Okinawa até Tóquio, no centro, que revissem as suas medidas de preparação para uma possível catástrofe de grandes proporções.

As pessoas também foram aconselhadas a actualizar os seus planos para o terramoto, incluindo a verificação da localização das instalações de evacuação mais próximas.

Mas o alerta, o primeiro do género desde que este sistema foi lançado em 2017, gerou críticas de alguns especialistas que o consideraram uma medida excessiva e alarmista, devido à elevada dificuldade de prever os sismos com precisão e ao impacto económico e até psicológico que poderia ter sobre o país e a sua população.

Passo atrás

Ontem, este alerta foi levantado, horas depois de o ministro responsável pela gestão das catástrofes naturais ter anunciado que o Japão ia levantar o alerta de mega-sismo se não se registassem grandes alterações na actividade sísmica.

“Se até às 17:00 de hoje não se observar nenhuma alteração particular na actividade sísmica ou na deformação da crosta terrestre, o Governo vai suspender o alerta especial”, declarou ontem Yoshifumi Matsumura. O governante garantiu que o Governo continuaria a responder “com sentido de urgência”.

“Ao público é pedido para estar consciente de que a possibilidade de um grande sismo não foi eliminada e a verificar regularmente as medidas de preparação para terramotos, a fim de estar pronto para o grande terramoto esperado”, acrescentou o ministro.