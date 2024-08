Natalidade | Número de casamentos na China diminui 12,5 por cento

Cerca de 3,43 milhões de casais chineses casaram-se no primeiro semestre de 2024, uma queda homóloga de 12,5 por cento, segundo dados oficiais, levando especialistas a prever que o número de casamentos em 2024 vai ser o mais baixo desde 1980.

Segundo dados do Ministério dos Assuntos Civis, 3,43 milhões de casais casaram-se e 1,27 milhões divorciaram-se na China nos primeiros seis meses do ano. O número de registos de casamento durante o primeiro semestre deste ano é o mais baixo desde 2014.

Citado pelo Global Times, jornal oficial do Partido Comunista Chinês, o demógrafo He Yafu previu que o número anual de registos de casamento em 2024 cairá para o nível mais baixo desde 1980, quando o registo teve início.

De acordo com He, as estatísticas do ministério mostram que, entre 2014 e 2023, com excepção de 2020, quando o número de registos de casamento no primeiro semestre do ano foi inferior ao do segundo semestre devido à pandemia da covid-19, o número de registos de casamento no primeiro semestre do ano foi superior ao do segundo semestre em todos os outros anos.

A razão subjacente a este fenómeno é o Ano Novo Lunar chinês, o feriado de uma semana normalmente celebrado em Janeiro ou Fevereiro, durante o qual muitos casais aproveitam para se casarem.

Este costume levou He a calcular que o número total estimado de registos de casamento para 2024 será de cerca de 6,6 milhões de casais, o que seria ainda mais baixo do que os 6,83 milhões de 2022 e estabeleceria um novo mínimo histórico desde 1980, quando 7,2 milhões de casais se casaram.

Reforma exigida

Do ponto de vista das estatísticas anuais, o número de registos de casamento a nível nacional atingiu um máximo histórico de 13,46 milhões, em 2013, e começou a diminuir desde 2014. O número caiu para menos de 10 milhões, em 2019, e diminuiu ainda mais para 6,83 milhões, em 2022, apesar de ter recuperado para 7,68 milhões, em 2023.

De acordo com He, as razões para o declínio no número de registos de casamento desde 2014 incluem um declínio na população jovem, desequilíbrio de género, com mais homens do que mulheres entre a população jovem, adiamento da idade do primeiro casamento, custos elevados para casar e mudança de atitudes em relação ao casamento.

No 20.º Congresso do Partido Comunista Chinês, em 2022, o partido sublinhou que o país precisa de um sistema que “aumente as taxas de natalidade e reduza os custos da gravidez, do parto, da escolaridade e da educação dos filhos”.