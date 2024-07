SMG | Alerta para possível tempestade tropical e inundações

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos alertaram ontem para a possibilidade de entre hoje e amanhã se formar uma tempestade tropical a partir de uma área de baixa pressão a sul das Filipinas. Entre domingo e quarta-feira, Macau poderá ser afectado por trovoadas, chuvadas intensas e inundações

O segundo tufão da temporada poderá estar a formar-se no sul das Filipinas e a encaminhar-se para o Mar do Sul da China. Ontem, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) lançaram um alerta para o mau tempo que é expectável para os próximos dias, com particular intensidade entre domingo e quarta-feira.

“Um vale depressionário activo com grandes quantidades de vapor de água quente encontra-se, actualmente, no Mar do Sul da China. No entanto, a área de baixa pressão localizada a sul das Filipinas vai entrar no Mar do Sul da China, nos próximos dois dias [hoje e amanhã] e espera-se que se desenvolva podendo transformar-se numa tempestade tropical”, indicaram ontem os SMG.

As autoridades explicam que as divergências de previsões dos últimos dias se dissiparam e que é agora mais provável que a área de baixa pressão “se intensifique ainda mais para uma tempestade tropical”, após a entrada no Mar do Sul da China. A juntar a este cenário, outra área de baixa pressão situada a leste das Filipinas está em desenvolvimento, com os SMG a preverem que a” sua velocidade de intensificação seja muito rápida”, sendo “provável que os dois sistemas se influenciem mutuamente”.

Para já, as autoridades salientam as grandes incertezas quanto à direcção, intensidade e desenvolvimento.

Águas mil

Independentemente da área de baixa pressão se transformar ou não num ciclone tropical, existe ainda um terceiro elemento: uma monção de sudoeste.

Os SMG estimam que a monção se intensifique na próxima semana, quando “uma grande corrente de ar quente, húmido e instável vai concentrar-se na costa meridional da China”. O resultado será a probabilidade da ocorrência de chuvas fortes e contínuas. Outro ingrediente para o cozinhado meteorológico é a coincidência da chegada da monção com a maré astronómica a Macau entre domingo e terça-feira.

“Se a área de baixa pressão no Mar do Sul da China se transformar numa tempestade tropical e se aproximar do estuário do Rio das Pérolas, podem ocorrer inundações em zonas baixas, devido à influência do storm surge associado ou à chuva forte e contínua”, é indicado.