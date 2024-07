DSEDJ | Governo assina acordo com Universidade Católica

A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) e a Universidade Católica Portuguesa (UCP) assinaram ontem um protocolo de cooperação que visa “criar um canal mais conveniente para os estudantes de Macau com um certo nível de proficiência em português estudarem em Portugal e aumentar as opções de estudo para uma licenciatura num programa científico”, descreve-se numa nota oficial.

Desta forma, a UCP organizará o exame de avaliação do nível linguístico de língua portuguesa dos estudantes da RAEM que, após aprovação no exame e no processo de seleção, poderão inscrever-se nos cursos de licenciatura ou de mestrado integrado da universidade. O objectivo é fomentar a formação de talentos bilingues, descreve a mesma nota.