Exportações | Volume de encomendas preocupa empresas

O insuficiente volume de encomendas foi o principal problema das empresas exportadoras de Macau, durante o primeiro trimestre deste ano, de acordo com os resultados apurados pelo “inquérito de conjuntura ao sector industrial exportador”. O inquérito foi publicado na sexta-feira pela Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT).

Entre as empresas inquiridas, 59,2 por cento identificaram como principal desafio o facto de não terem um volume de encomendas suficiente para os próximos meses de actividade. Dado que os inquiridos podem escolher mais do que uma opção sobre o principal problema, 49,2 por cento referiram os preços mais competitivos no estrageiro e 41,5 por cento mencionaram os preços cada vez mais elevados das matérias-primas.

Em relação às perspectivas de negócio, no primeiro trimestre a maiorias das empresas esperava que o volume de negócios se mantivesse estável, face aos níveis anteriores. Foi essa a resposta de 43,1 por cento dos empresários questionados. Ao mesmo tempo, 36,4 por cento dos inquiridos mostrava-se optimista face a um aumento do volume de negócios e 20,5 por cento tinham uma perspectiva negativa.

Ainda de acordo com inquérito elaborado pelo Governo, o mercado de exportador que teve melhor desempenho foi a União Europeia, o único em que se registou um crescimento acima de 1 por cento. No pólo oposto, os mercados de “outros países americanos”, dos quais se excluem os Estados Unidos, apresentou uma redução das encomendas de 21,1 por cento.