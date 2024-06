Desemprego | Taxa continua em 1,9% entre Março e Maio

A taxa de desemprego global manteve-se em 1,9 por cento no período compreendido entre Março e Maio, indicou na sexta-feira a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). A taxa de desemprego de residentes também se manteve idêntica ao período anterior (Fevereiro a Abril), fixando-se em 2,5 por cento.

Apesar da continuidade das taxas, a DSEC destaca a redução do número de desempregados no período em análise, com menos 200 pessoas relativamente ao período transacto, totalizando 7.200 pessoas.

Neste capítulo, é indica que o número de desempregados com idade igual ou superior a 55 anos desceu significativamente e que o número de desempregados com habilitações académicas do ensino superior decresceu em sete períodos consecutivos.

O número de desempregados à procura do primeiro emprego representou 6,2 por cento do total de desempregados, aumentando 0,2 pontos percentuais, face ao período precedente.

Entre Março e Maio, “a população activa que vivia em Macau totalizou 379.300 pessoas e a taxa de actividade atingiu 67,4 por cento. O número de empregados (372.100) e o número de residentes empregados (283.600) desceram 200 e 800, respectivamente, em comparação com o período precedente”, indicou a DSEC.