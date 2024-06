No sexo, do que precisas?

Comunicar sobre o sexo é uma tarefa difícil. O sexo está embrenhado em tantos tabus e medos que falar sobre ele pode erguer paredes, ao invés de as destruir. Isto porque o sexo aproxima-se do ser mais íntimo, aquele que está em contacto com os medos mais primários.

Considerem o sexo como uma dança, um movimento de corpos que nos aproxima dos conteúdos mais prazerosos, mas também mais difíceis das nossas vivências, intimidades e vínculos.

Quando se tocam nesses lugares cavernosos do prazer, pode surgir a necessidade de conversar sobre eles, principalmente quando o movimento dos corpos deixa de ser síncrono.

A necessidade de comunicação surge quando esses conteúdos tão enterrados no nosso ser encontram essas águas lamacentas do outro. Por vezes, entra-se nesse espaço de bloqueio e medo, que paralisa e atiça a paralisia e a confusão no outro. No sexo, esse desencontro pode tornar-se muito evidente. A ligação dos corpos traz essas vivências inconscientes que as palavras mal conseguem expressar de forma eloquente, mas revelam-se nessa falta de união e entendimento.

Nestas situações de desencontro, estimula-se a comunicação para criar pontes de diálogo. Na terapia de casal, por exemplo, tenta-se reinventar formas de comunicar que não sejam atiçadoras das situações de vulnerabilidade de cada um. O objectivo é a escuta activa.

Na relação humana (que pode ser amorosa ou não), o momento de escuta pode ser entendido como a forma como se conseguem encarar os medos ou as dificuldades do outro sem infectar a nossa experiência de medo e dificuldade. No sexo, por exemplo, é comum que a necessidade de um membro da parceria atice alguma insegurança no outro. O uso de brinquedos sexuais durante o sexo, ou a utilização de lubrificantes para facilitação do toque e quiçá penetração, são por vezes encarados com medo de substituição. Estas acções também podem ser interpretadas como um sinal de falhanço, como se o uso de auxiliadores no sexo fosse um sinal de que não somos suficientes. Essas manifestações na outra pessoa são depois interpretadas com base nas nossas histórias pessoais, e se forem mal recebidas, aí o conflito instala-se.

Quando isso acontece, uma conversa pode ser necessária para mitigar essas sensações de pavor. E como é que se comunica sobre isso? Algo que me tenho interrogado ultimamente é sobre o vocabulário do “querer” e do “precisar” neste processo de escuta activa. Muitas vezes na discussão sobre o sexo, incentiva-se que as pessoas desenvolvam o vocabulário do querer. Querem-se pessoas sexualmente emancipadas para que possam expressar o que querem na cama. O “querer” é um verbo que se refere a desejos pessoais e subjectivos. Quando se discute a necessidade de articular os desejos no sexo, esta pode ser uma linguagem individualista e desconectada, sem tornar evidente que os nossos desejos têm a ver com o outro e com aquele encontro em específico.

Remeter para a linguagem da “necessidade” ou do “precisar” já remete para vontades que, para além de serem mais imediatas em contexto, também são mais básicas e fundamentais. O necessitar ou o precisar já se refere a esse lugar um pouco mais complicado de sensação de falta, mas abrem espaços para ouvir o outro. Se no momento do sexo interpelarem o outro com “o que precisas” ao invés de “o que queres”, talvez facilite a chegar a esses sítios de vulnerabilidade que o sexo vive tanto. Estes verbos também revelam de uma forma mais cuidada a qualidade relacional das vontades, como se tornasse evidente que o que carecemos está em constante diálogo com o ambiente à nossa volta, e com as pessoas que o compõem.

No sexo talvez seja preciso um cardápio de estímulos visuais, toque, carinho, até um pouco de kink para colorir a preferência baunilha de muita gente. Questionarmo-nos sobre o que precisamos também é uma linguagem mais sensível à descoberta pessoal. Em vez de procurar os desejos como “quereres”, como se fossem provisórios e efémeros, questionar-se: o que precisamos no sexo? Essas necessidades podem revelar partes contraditórias e confusas da experiência humana porque vão a lugares de vulnerabilidade. Mas diria que é o caminho para explorar de forma mais inteira os desejos. Esse lugar onde é possível pedir ajuda e deixar o outro entrar através da pele.

Quando na vossa vida sexual encontrarem esse momento de confusão e de desencontro, vão à procura do vosso “necessitar” e o do outro. Pode ser que precisem de um dia de relaxamento total para conseguirem estar em contacto com o sexo. Pode ser que precisem de explorar outras formas de estar, de assumir papéis e performá-los. O diálogo sincero e a exploração conjunta das vossas necessidades e desejos podem transformar o sexo numa experiência mais profunda e gratificante. Ao invés de verem o sexo como uma mera acção física, encarem-no como uma oportunidade para fortalecer a conexão emocional e descobrir novas dimensões da relação. É essa abertura para comunicar e explorar que poderá transformar o sexo numa viagem contínua de descoberta e prazer mútuo.