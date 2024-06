Studio City | Cinemas abrem a 26 de Junho

Os cinemas do Studio City, empreendimento no Cotai da Melco Resorts, abrem ao público já na próxima semana, dia 26, sendo a primeira sala com o sistema “Dolby”, que combina o som “Dolby AtmosÒ” com a imagem “Dolby VisionÒ”, com capacidade para 770 pessoas. A sala de cinema inclui também cinco suites VIP e espaços para projecções especiais.

Citado por um comunicado da operadora, Kevin Benning, vice-presidente sénior e director-geral do Studio City, declarou que a operadora pretende “continuar a contribuir para as iniciativas de diversificação económica e apoiar o Governo na promoção de Macau como o Centro Mundial de Turismo e Lazer”, tudo “através da oferta de experiências de entretenimento e hospitalidade inovadoras e de classe mundial”.