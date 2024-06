Jogo | Associação de Sinergia defende controlo flexível sobre operadoras

Johnson Ian, presidente da Associação de Sinergia de Macau, ligada ao deputado Ron Lam U Tou, defendeu, num artigo de opinião publicado no jornal Son Pou, que o Governo não deve controlar demasiado as concessionárias de jogo. “A não ser que se tratem de acções ilegais, o Governo não deve controlar os pequenos detalhes, sobretudo no que diz respeito à área operativa”, descreveu.

De frisar que recentemente surgiu a informação de que o Governo iria proibir as operadoras de jogo de fornecerem comida e bebidas gratuitas aos visitantes. Entretanto, foi divulgado, nas redes sociais, que essas ofertas já não se encontram disponíveis.

“Talvez o Governo já tenha proibido as ofertas, mas as empresas de jogo vão sempre pensar em outras formas de atrair clientes tendo em conta a concorrência comercial e também por questões de sobrevivência da própria empresa. Podem lançar sorteios, promover descontos em comidas e bebidas ou criar campanhas com quartos gratuitos. Quantas actividades irá o Governo conseguir proibir e controlar?”, questionou.