Clube Militar | Festival de gastronomia e vinhos de Portugal arranca hoje

O Clube Militar de Macau vai receber, entre hoje e o dia 16 de junho, dois chefs portugueses para o Festival de Gastronomia e Vinhos de Portugal – “Primavera-2024”, integrado no programa do mês de Portugal. “Sentimo-nos muito honrados e felizes de organizar este festival (…), já com uma tradição de mais de duas décadas”, disse ontem, num comunicado, o presidente da direcção do clube, Ambrose So Shu Fai.

Tal como acontece desde 2015, o festival faz parte do programa Junho – Mês de Portugal na RAEM, um mês de comemorações do dia 10 de junho no território.

O festival, que se prolonga durante dez dias, está também integrado nas celebrações do 154.º aniversário do Clube Militar, “uma das mais antigas associações sociais de Macau”, sublinhou Ambrose So.

A gastronomia portuguesa estará representada pelo chef alentejano José Júlio Vintém e por António Loureiro, o chef do A Cozinha, um restaurante de Guimarães com uma estrela Michelin e o primeiro restaurante europeu certificado como zero resíduos.

O programa Junho – Mês de Portugal na RAEM inclui ainda o segundo roteiro gastronómico, a decorrer durante todo o mês, que reúne 28 restaurantes portugueses em Macau, mais do dobro da primeira edição, em 2023.

Este ano, o programa vai ficar marcado pelas comemorações do centenário da primeira viagem aérea entre Portugal e Macau, efectuada por Sarmento de Beires, Brito Pais e Manuel Gouveia, que partiram de Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira, a 7 de Abril de 1924.

O consulado-geral de Portugal vai receber a 20 de Junho uma exposição e uma conferência sobre a viagem, com o director do Museu do Ar da Força Aérea Portuguesa, Carlos Mouta Raposo, e o presidente da Câmara Municipal de Odemira, Hélder Guerreiro.