Taipa Grande | Engenheiro alerta para riscos na construção de túnel

O Governo deve avaliar com prudência os potenciais riscos para o ambiente decorrentes da construção do túnel da Colina da Taipa Grande, indicou o engenheiro civil Lee Hay Ip. Em declarações ao jornal Ou Mun, o também presidente do conselho fiscal da Associação de Empresas de Consultores de Engenharia de Macau salientou o perigo de contaminação dos solos e águas subterrâneas.

O engenheiro recordou que a linha do túnel vai atravessar a zona inferior do Aterro-Lixeira na Taipa Grande, por isso, as sondagens geotécnicas de explorações preliminares têm que incluir não só os testes físicos, mas também análises a potenciais contaminações do solo e águas subterrâneas. O responsável alertou para a possível libertação de químicos poluentes que podem afectar a intensidade e resistência do betão armado.

Recorde-se que o Aterro-Lixeira da Taipa Grande deixou de funcionar em 1988 depois de ter atingido a capacidade máxima, seguindo-se um plano de reflorestação que culminaria com a abertura ao público do Parque Natural da Taipa Grande.

Além disso, Lee Hay Ip considera que apesar de a utilização de dinamite poupar tempo e custos da obra, o Governo não deve aprovar esse método devido ao elevado grau de perigosidade, defendendo o uso de máquinas tuneladoras, à semelhança do método usado para construir o Túnel Pedonal da Colina da Guia.