Taipa Grande | Governo mantém na agenda construção de túnel

As Linhas de Acção Governativa indicam que a obra deve arrancar durante este ano. A deputada Ella Lei perguntou quando está previsto o início das obras e se foi estudado o impacto ambiental do projecto, mas os detalhes ficaram por esclarecer

Um acesso rápido para os veículos que circulam entre a Península de Macau e o Cotai. É desta forma, em resposta a uma interpelação escrita da deputada Ella Lei, que o Governo justifica a necessidade de construir um túnel de grandes dimensões que vai atravessar a colina da Taipa Grande.

“O túnel da Colina da Taipa Grande e o lado norte do seu traçado farão ligação com a Ponte Macau, e o lado sul ligará a Avenida Wai Long e a Avenida do Aeroporto. Após a sua conclusão, será proporcionado um acesso rápido para os veículos que circulam entre a Península de Macau e o Cotai”, respondeu Lam Wai Hou, director dos Serviços de Obras Públicas à deputada.

De acordo com à resposta à interpelação da deputada dos Operários, a construção vai evitar “a concentração de veículos” na Avenida Wai Long e na Estrada de Pac On. O responsável considera que o túnel permitirá “aliviar a pressão do trânsito nas imediações do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa e do Aeroporto Internacional de Macau e nas vias da zona do Pac On”.

Na interpelação escrita, a deputada ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau reconhece que o projecto é antigo e que foi apresentado há mais de 10 anos, sem ter avançado. No entanto, o início da construção foi apontado para este ano, de acordo com as Linhas de Acção Governativa mais recentes.

Na resposta sobre o início das obras, Lam Wai Hou não se comprometeu com uma data, apenas indicou que os trabalhos vão ser feitos em duas fases distintas.

“O túnel da Colina da Taipa Grande é uma obra de grande envergadura que atravessa a colina e cujo projecto será dividido em duas fases para efeitos de concurso e construção, estando, neste momento, a ser preparados os trabalhos relativos ao concurso”, indicou Lam.

O responsável prometeu também que “em tempo oportuno” vai ser anunciada a calendarização do concurso e informações sobre o projecto.

Sem resposta

Ella Lei pretendia que o Governo anunciasse os resultados do estudo de impacto ambiental da obra. Nos últimos anos, os resultados dos testes de impacto ambiental da RAEM tornaram-se cada vez mais sensíveis, com o Governo a mostrar indisponibilidade para os revelar à população, como aconteceu com o aterro-lixeira denominado Ilha Ecológica. Na resposta à interpelação, Lam Wai Hou também não revelou qualquer resultado, mas indica que o Executivo vai tomar medidas para mitigar o impacto.

“Os trabalhos de avaliação do impacto ambiental da empreitada do túnel da Colina da Taipa Grande foram concluídos em 2022, tendo sido efectuadas análises e avaliações em relação ao ar, ao ruído, à qualidade da água e à paisagem, bem como ao tratamento e aos impactos dos resíduos durante a execução da obra. Além disso, foi definido o respectivo plano de mitigação, tendo a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental emitido parecer-técnico sobre avaliação ambiental”, limitou-se a responder.