DSAMA | Começou ontem a época balnear

A época balnear começou ontem e termina a 31 de Outubro. Como tal, pessoal da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) delineou antecipadamente as zonas balneares com bóias nas praias de Hác Sá e de Cheoc Van.

Durante a época balnear, a DSAMA envia nadadores-salvadores e pessoal de enfermagem para as duas praias, de segunda a sexta-feira, entre as 10h e as 18h, e nos sábados, domingos e feriados entre as 09h e as 18h.

Nos últimos dias, devido à chuva intensa a montante do Rio das Pérolas, o volume de lixo nas áreas marítimas e nas praias de Macau aumentou bruscamente. A DSAMA recolheu cerca de 30 toneladas de lixo no mar, enquanto o Instituto para os Assuntos Municipais e a empresa concessionária de limpeza recolheram cerca de 50 toneladas de lixo nas praias.

“Prevê-se que esta situação de grande quantidade de lixo dure por algum tempo, pelo que as autoridades competentes vão continuar a acompanhar de perto a situação das áreas marítimas e das praias, reforçar a frequência da recolha de lixo e enviar pessoal adicional diariamente na manhã para recolher o lixo acumulado durante a noite”, indicou a DSAMA na terça-feira.