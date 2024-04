Medicamentos | Anunciado caso de venda ilegal

O Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica (ISAF) e os Serviços de Alfândega (SA) detectaram um caso de uma loja que importava e distribuía ilegalmente medicamentos. O caso foi revelado num comunicado, emitido na sexta-feira, e resultou de uma operação conjunta dos dois organismos.

“O Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica e os Serviços de Alfândega realizaram uma acção conjunta e apreenderam mais de 1.500 caixas de medicamentos numa loja de artigos domésticos na área da Avenida Horta e Costa. A loja é suspeita de importar de forma ilegal e fornecer medicamentos sem licença”, foi comunicado.

Além de medicamentos, as autoridades encontraram também no estabelecimento tabaco, que se suspeita que tenha sido importado de forma ilegal. “Durante a acção, foi descoberto um lote de cigarros electrónicos suspeitos de importação e venda ilegais, o que já está em acompanhamento dos SA e dos Serviços de Saúde”, foi indicado.

O caso foi descoberto depois de uma “denúncia de residentes” que indicavam que a loja estava a distribuir “medicamentos através de plataformas de redes sociais”.

De acordo com o ISAF, o “infractor poderá ser punido com multa de até 700 mil patacas”, não sendo excluída responsabilidade penal, que as autoridades não indicaram.

Com a revelação deste caso o ISAF apelou aos residentes para não “comprarem nem usarem medicamentos de fonte desconhecida, porque não há garantia sobre a segurança, qualidade e eficácia”.