Turismo | Expo Internacional no Venetian entre 26 e 28 de Abril

Decorre entre os dias 26 e 28 de Abril a 12ª edição da Expo Internacional de Turismo (Indústria) de Macau. O evento terá lugar no Venetian e tem como tema “Encontro na MITE: Descoberta, Intercâmbio, Interacção!”.

Segundo um comunicado da Direcção dos Serviços de Turismo, a edição deste ano da feira terá uma área maior de exposição, com 30 mil metros quadrados, contando com o “Pavilhão da Gastronomia” e uma “Zona de Exposições 1+4”, numa referência ao plano de diversificação económica do Governo. Tanto o “Pavilhão da Gastronomia” como os espaços “A Adega” e “Rua de Macau” terão à venda produtos a 25 patacas para celebrar os 25 anos da RAEM, estando ainda previstos passeios de um dia pelo Interior da China.

Para esta Expo o Governo convidou “mais de uma centena de representantes de associações de agências de viagens estrangeiras para visitar Macau, reunirem com os operadores turísticos locais e explorarem oportunidades de negócio”, uma estreia após a pandemia. A entrada em todos os eventos e na feira é gratuita.