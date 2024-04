“Centro de Comidas” do Mercado do Patane reabre com 11 bancas

Foi ontem inaugurado o novo espaço para comer no Mercado do Patane, e o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), responsável pela gestão, promete um “ambiente confortável” com “uma exploração honesta”.

A cerimónia de inauguração do espaço com mais de 200 lugares, contou com a participação do presidente do IAM, José Tavares, e as 11 bancas vão disponibilizar comida e petiscos locais, do Interior, “sudeste asiático, gastronomia japonesa, coreana e ocidental”, bebidas e sobremesas.

“O Instituto espera aproveitar o Centro de Comidas do Patane para criar um ambiente confortável, com serviços de qualidade, preços acessíveis ao público e uma exploração honesta, criando uma nova imagem do centro de comidas do mercado”, foi divulgado, em comunicado de imprensa. O horário de funcionamento do novo centro de comidas estende-se das 07h às 22h.

Segundo o IAM, entre as 11 bancas de comida do Centro de Comidas do Patane, com excepção de uma que já tinha sido arrendada, as restantes 10 foram atribuídas através de concurso público. Este é um método diferente do usado no passado, em que a atribuição das bancas desocupadas era feita através de registo e sorteio.

Critérios da escolha

O concurso público avaliou critérios como a “estratégia de operação, experiência e habilitação do concorrente, o horário diário de exploração da banca, a diversidade da tipologia de mercadorias e a conveniência dos instrumentos de pagamento”.

Apesar da inauguração ter decorrido ontem, o centro tinha começado a funcionar, de forma experimental, a 28 de Março. “O Centro de Comidas do Patane entrou em funcionamento experimental no dia 28 de Março, e tudo correu dentro da normalidade”, indicaram as autoridades sobre esse período. Antes deste período, haviam sido realizadas várias sessões de esclarecimento com os responsáveis pelas bancas de venda de comida.

Na inauguração estiveram ainda presentes os vice-presidentes do IAM, Lo Chi Kin e O Lam, o presidente do Conselho Consultivo para os Assuntos Municipais, António José Dias Azedo, o vice-presidente do Conselho Consultivo, Chong Coc Veng.