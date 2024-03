Pátio da Claridade | Comida de rua gera oposição

A urbanista Lei Hoi Ian não concorda com a iniciativa de instalar barracas com comida de rua no Pátio da Claridade. Em declarações ao jornal Cheng Pou, a urbanista criticou o projecto do Grupo Lek Hang, que pretende atrair mais turistas para o local, na zona da Praia do Manduco.

Ouvida pelo jornal Cheng Pou, a urbanista argumentou que o Pátio da Claridade é um dos espaços mais originais ligados ao Porto Interior, com uma dimensão cada vez rara no território. “Entre todo o património cultural do Porto Interior, quer sejam edifícios com arcadas, prédios individuais, ou pátios e becos, o Pátio da Claridade é aquele que está preservado de acordo com a forma mais original. Não foi tão desenvolvido,” argumentou.

A urbanista entende que é necessária ponderação na decisão de desenvolver os edifícios daquela zona, porque há o risco de destruição irreversível e descaracterizar o Porto Interior.