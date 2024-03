Fogos no centro e sul da China causam pelo menos quatro mortos

Vários incêndios ocorridos este fim de semana nas províncias chinesas de Sichuan e Yunnan provocaram pelo menos quatro mortos e a retirada de cerca de 5.000 pessoas, informou ontem a imprensa local. Em Yunnan, um incêndio que começou no sábado passado na cidade de Lincang foi controlado no mesmo dia, depois de ter afectado cerca de 5,33 hectares e matado três pessoas, segundo o jornal oficial China Daily.

Em Sichuan, as chamas espalharam-se por uma área ainda maior na vila de Yajiang, na sexta-feira, matando um residente, de acordo com a agência de notícias oficial Xinhua. Apesar da dimensão dos incêndios, não foram registadas mais vítimas desde a tarde de domingo e os serviços básicos como a água, a electricidade e as comunicações não foram interrompidos, de acordo com residentes locais citados pela imprensa.

Mais de 2.000 bombeiros estiveram envolvidos na extinção do fogo, que foi ajudado por fortes rajadas de vento nas áreas afectadas, disse o ministério da gestão de emergências. As autoridades continuam a investigar as causas dos incêndios e alertaram para um elevado risco de incêndio na vila de Yajiang e na cidade de Kangding durante os próximos três dias, o que levou ao envio de uma equipa nacional de prevenção e controlo de incêndios para a zona.

A Comissão Nacional de Prevenção de Catástrofes e o Ministério da Gestão de Emergências avisaram, há algumas semanas, que o país asiático iria enfrentar catástrofes naturais este mês, com possíveis inundações, quedas de temperatura, tempestades de areia e incêndios florestais.