Imobiliário | Hotel The 13 à venda por quase 2,5 mil milhões

O hotel The 13 foi posto à venda por 2,47 mil milhões de patacas, depois da avaliação do preço de mercado realizado pela agência imobiliária Jones Lang LaSalle (JLL).

Os proprietários vão aceitar propostas para alienar o edifício de 22 andares até ao início de Abril deste ano, avançou a Macau News Agency, isto numa altura em que a empresa que gere a unidade hoteleira estará a tentar voltar à actividade.

O portal Inside Asian Gaming noticiou que o operador do hotel terá procurado renovar a licença para exploração hoteleira, depois deste ter expirado no final do ano passado. A empresa que operava o hotel em Coloane abriu o procedimento de insolvência em Outubro de 2021 após ver-se na situação de não conseguir pagar créditos contraídos em mais de 3 mil milhões de dólares de Hong Kong.