Banco Chinês de Macau | MP fala de perdas de 456 milhões

O Ministério Público (MP) acredita que o Banco Chinês de Macau teve perdas de 456 milhões de patacas devido à alegada associação criminosa que envolve Yau Wai Chu e a empresária Bobo Ng

O Ministério Público (MP) acredita que o Banco Chinês de Macau registou perdas de 456 milhões de patacas, devido à associação criminosa que envolveu a antiga presidente, Yau Wai Chu. Os contornos da acusação do MP do caso que também envolve a empresária Bobo Ng foram revelados pelo Canal Macau.

De acordo com a emissora, Yau Wai Chu, antiga presidente e directora-executiva do Banco Chinês de Macau, é acusada de liderar uma associação criminosa que pedia empréstimos falsos ao banco, para desviar fundos. A alegada associação criminosa terá sido criada em conjunto com Liu Wai Gui, que o MP acusa de ser o outro líder do grupo.

Ao contrário de Yau, que se encontra em prisão preventiva, Liu encontra-se actualmente em paradeiro incerto, o que significa que em caso de condenação, pode nunca cumprir pena de prisão.

Segundo o MP, Liu e Yau decidiam as empresas que pediam os empréstimos ao banco, assim como o tipo de empréstimos e as quantias. O grupo teria apenas como objectivo cometer fraudes, através da criação de empresas fictícias com recurso a familiares e amigos, que depois pediam o dinheiro emprestado.

Aprovados os empréstimos, os fundos eram divididos pelos envolvidos na associação criminosa, uma vez que as obras não eram realizadas.

Entre a lista de obras que terão servido como pretexto para requisitar os empréstimos bancários, encontram-se projectos como a expansão do Metro Ligeiro para a Ilha da Montanha, trabalhos nos hotéis The Londoner, The Venetian, Grande Lisboa, MGM e no Wynn.

Pelo menos uma empresa terá apresentado informação de que era uma das candidatas à construção da segunda fase do Wynn Palace. Outro dos pontos da acusação, prende-se com um alegado acordo falso com a Sands China e ainda um empréstimo para alegadas obras no Macau Treasure Island.

A madrinha

Além de Yau Wai Chu e Liu Wai Gui, a acusação de fraude bancária também envolve a empresária Bobo Ng, directora do jornal Hou Kou Bobo Ng, que está em prisão preventiva.

Segundo o Canal Macau, Bobo Ng é acusada de ser parceira de longa data e também madrinha de outro alegado líder da associação, Liu Wai Gui.

Os outros arguidos são Ng Man Un, director do departamento empresarial do banco, e Chan Chak Chong, director do departamento de negócios.

De acordo com a acusação, os empréstimos concedidos causaram perdas de 456 milhões de patacas ao Banco Chinês de Macau.

O caso envolve cerca de 15 arguidos, mas apenas cinco estão em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Macau. Entre os arguidos, consta ainda David Zhou, ex-marido de Bobo Ng.