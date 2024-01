Irlanda quer “relação forte e construtiva” com China

O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, afirmou ontem, na recepção ao seu homologo chinês, Li Qiang, que a Irlanda deseja uma “relação forte e construtiva” com a China, apesar de falta de unanimidade em algumas questões.

Após o encontro bilateral, Varadkar indicou a vontade de uma relação bilateral “baseada na confiança e no respeito” e que foram levantadas preocupações com direitos humanos, enquanto Li notou o “enorme potencial” de cooperação entre as partes. “Queremos ter uma relação muito forte e construtiva com a China (…) baseada na confiança e no respeito”, assim como respeitando valores e o sistema multilateral, afirmou Varadkar, notando que não se chegará a acordo “acerca de tudo”.

“Mas espero que falemos sempre com honestidade e respeito uns com os outros, e com franqueza, como fizemos hoje (ontem)”, acrescentou o chefe de Governo da Irlanda, que também referiu o papel global “indispensável” da China na resposta a desafios, que se estendem a alterações climáticas e a questões de segurança, incluindo os conflitos na Ucrânia, no Médio Oriente e em Myanmar.

Leo Varadkar referiu ainda que as autoridades irlandesas manifestaram preocupações com direitos humanos relativamente a Xinjiang, Tibete, Hong Kong, Macau e com o julgamento de Jimmy Lai, magnata de media de Hong Kong. O europeu afirmou que o seu homólogo estava satisfeito em discutir este tema, acrescentando “ser justo dizer” que do outro lado possa haver “uma visão muito diferente dos factos” e o contestar sobre o que é noticiado.

Indicando que o comércio entre a Irlanda e a China triplicou nos últimos cinco anos e o claro desejo de ambos manterem o investimento, Varadkar informou que a China concordou em abrir imediatamente o seu mercado à carne irlandesa. As exportações foram suspensas em Novembro, depois de as autoridades veterinárias irlandesas terem descoberto um caso de encefalopatia espongiforme bovina atípica (doença das vacas loucas).

Primeiros passos

Esta é a primeira visita de um alto líder chinês à Irlanda desde a do anterior primeiro-ministro chinês Li Keqiang, em 2015. Li chegou ao país do Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, onde apresentou a China como uma oportunidade de investimento, apesar da desaceleração da sua economia.

A Irlanda foi o terceiro país europeu visitado por Li desde que foi nomeado como principal responsável económico da China em Março passado. O Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros enquadrou as deslocações à Suíça e à Irlanda como o “início” de “intercâmbios de alto nível entre a China e a Europa em 2024”.