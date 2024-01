Quarta ponte | Montagem da estrutura até fim de Março

Lam Wai Hou, director da Direcção dos Serviços de Obras Públicas (DSOP), adiantou, em resposta a uma interpelação escrita do deputado Ron Lam U Tou, que a montagem completa da quarta ponte entre a península de Macau e a ilha da Taipa deverá estar concluída no primeiro trimestre deste ano, enquanto toda a empreitada de construção deverá estar concluída no primeiro semestre.

Quanto ao incidente que gerou a inclinação da peça durante a elevação e montagem no vão principal da ponte, ocorrido em Julho, e que impossibilitou a conclusão desta montagem, deveu-se “à concepção dos equipamentos para este trabalho”, tendo sido “aperfeiçoados e optimizados o procedimento e o projecto dos trabalhos de elevação e montagem”.

O responsável máximo da DSOP esclareceu ainda que foram montadas quatro vigas na futura quarta ponte nos dias 27 de Outubro e ainda 8, 13 e 21 de Novembro. Na mesma resposta, foi ainda esclarecido que as obras da primeira fase do eixo leste da Zona A e a obra de ligação ao Posto Fronteiriço na Ilha Artificial serão concluídas no primeiro trimestre deste ano “devido à obra de construção das galerias técnicas”.