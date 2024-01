Saúde | Estágios começaram esta segunda-feira

Arrancou esta segunda-feira a ronda de estágios dos profissionais de saúde em diversas especialidades, e que decorrem em vários serviços e unidades do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), incluindo centros de saúde, com a duração de 26 a 52 semanas.

Estes estágios visam a obtenção da acreditação profissional para o exercício da profissão, sendo que, no ano de 2023/2024, foram aprovados 390 formandos.

Os Serviços de Saúde de Macau (SSM) realizam a formação destinada aos 354 estagiários, o que representa cerca de 90,8 por cento do número total. Além disso, são organizados 596 instrutores profissionais de diferentes serviços, unidades ou departamentos “para orientar os trabalhos clínicos, com vista a proporcionar aos formandos o melhor ambiente e as melhores condições de ensino”, descrevem os SSM, em comunicado.