Indústria | Actividade volta a contrair em Dezembro

A actividade da indústria transformadora da China contraiu pelo terceiro mês consecutivo em Dezembro, segundo dados divulgados no domingo pelo Gabinete Nacional de Estatística (NBS) do país.

O índice de gestores de compras (PMI) situou-se nos 49 pontos em Dezembro, contra 49,4 no mês anterior, algo que o NBS admitiu ser um sinal de fraca procura. O índice caiu em oito dos últimos nove meses, sendo Setembro a única excepção. Quando se encontra acima dos 50 pontos, este indicador sugere uma expansão, enquanto abaixo dessa barreira pressupõe uma contração da actividade.

O NBS também divulgou no domingo o PMI para os sectores de serviços e construção, que subiu em Dezembro para 50,4 pontos, mais 0,2 pontos do que em Novembro. Apesar da crise no sector imobiliário, a actividade na construção disparou de 55 pontos em Novembro para 56,9 pontos.

Já o sector dos serviços permaneceu inalterado em 49,3 pontos, após registar em Novembro a primeira contração desde Dezembro de 2022, quando o país desmantelou a política de ‘zero casos’ de covid-19, resultando numa onda de infeções que se espalhou pela China em poucas semanas.

Também no domingo, num discurso de fim de ano transmitido na televisão, o Presidente chinês, Xi Jinping, enfatizou a necessidade de “manter a prosperidade e a estabilidade a longo prazo. A economia da China cresceu a um ritmo de 5,2 por cento nos primeiros três trimestres de 2022 e tinha mostrado sinais de melhoria em Novembro, com a produção das fábricas e as vendas a retalho a aumentarem.

Nos últimos meses, o governo aumentou as despesas com a construção de portos e outras infraestruturas, reduziu as taxas de juro e diminuiu as restrições à compra de habitação, para tentar estimular a procura interna que, segundo os economistas, é necessária para sustentar o crescimento.

A procura global de produtos manufacturados tem sofrido com o aumento das taxas de juro pelos bancos centrais de todo o mundo para combater as taxas de inflação, que há décadas são elevadas.