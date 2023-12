Escultura | “Etherea”, obra de Edoardo Tresoldi, para ver junto ao Wynn

O artista italiano Edoardo Tresoldi apresenta este mês, junto ao casino Wynn, na península de Macau, a obra “Etherea”, uma “instalação artística hipnotizante”, segundo um comunicado da operadora de jogo que promove a apresentação deste trabalho no território.

“Etherea”, com cerca de dez metros de altura, é considerada como uma das obras mais características do artista e escultor, tendo sido exposta, por exemplo, no festival de arte e música Coachella, nos EUA. Tresoldi fez uma readaptação da peça para que esta pudesse ser exibida junto ao Wynn, sendo esta “adornada com efeitos de luz cativantes”.

Esta peça inspira-se na “grandiosidade da arquitectura barroca e neoclássica”, sendo uma “obra-prima transparente que se envolve num diálogo cativante com a orla marítima circundante ao longo do passeio, oferecendo aos convidados uma nova perspectiva do espaço aberto”. Além disso, ao fazer uma interacção de malhas de arame transparentes, Edoardo Tresoldi “transcende os constrangimentos do espaço e do tempo, esbatendo as fronteiras entre a arte e o mundo e revelando uma síntese visual que desafia as limitações físicas”.

Em termos gerais, o trabalho artístico de Tresoldi “destaca-se por jogar com a transparência da malha de arame e outros materiais industriais para criar magníficas obras de arte que aparecem visualmente na limitação física desaparecida e transcendem a dimensão espaço-temporal para narrar um diálogo entre a arte e o mundo”.

Para a Wynn, “as suas obras de arte são uma mistura de linguagens clássicas e modernas, emergindo delas uma terceira e forte linguagem contemporânea”.