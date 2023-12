A Doutrina Monroe: 200 Anos de Padecimento

Há duzentos anos, no início de Dezembro de 1823, o Presidente americano James Monroe proferiu um discurso no Congresso onde enfatizou a sua visão para o futuro da política externa dos Estados Unidos. Mais tarde, esta visão ficou conhecida como a Doutrina Monroe.

Entre outras coisas, Monroe propagandeava a existência de duas esferas. Declarou que deixava de ser tolerável que as potências europeias continuassem a interferir nas Américas. Simultaneamente, ameaçava que Washington entraria em acção se os europeus ignorassem esta nova regra. A América passaria a ser para os americanos; as potências coloniais europeias deveriam manter-se afastadas do Novo Mundo.

O contexto político da nova doutrina configurava um cenário complexo. A Grã-Bretanha estava em ascensão. A França tinha perdido algumas colónias, mas continuava a ser a rival da Grã-Bretanha. A Rússia tinha passado a marcar presença no Norte do Pacífico e no Alasca. Muitas das colónias espanholas da América do Sul e da América Central tinham-se tornado independentes.

Washington temia que as potências europeias tentassem reverter a situação. Os EUA tinham acabado de expandir o seu território ao anexarem a Louisiana e a Flórida. Embora Washington não tenha conseguido incorporar vastas zonas, agora pertencentes ao Canadá, a economia americana crescia, e foi-se tornando gradualmente evidente que a América ia tentar expandir a sua influência política ao Pacífico e ainda mais além – contra os interesses da Espanha, da Rússia e de outros países.

Historiadores sugeriram alguns factores que possam ter motivado o discurso programático de Monroe. Um desses factores era o interesse económico de longa data nos novos mercados emergentes. O comércio entre os Estados Unidos e o universo onde se fala castelhano era ainda diminuto em comparação com o comércio entre os americanos e outras zonas, mas havia planos para explorar o mundo latino através de empresas americanas. A ideologia é outro aspecto a ter em consideração. Visto de uma perspectiva de maior alcance, este factor passou a ser um elemento dominante na política dos EUA. Simplificando, Monroe estava convencido de que o seu país tinha uma missão especial:

Acreditava na superioridade dos EUA. Era suposto Washington exportar o modelo republicano americano, que ele acreditava ser mais progressista do que outras formas de governação. Os EUA tinham o dever de propagar as ideias americanas pelo mundo; A América agia bem, enquanto os outros agiam mal. Estes ideais entrosam no princípio do chamado “destino manifesto” – um princípio com dimensões religiosas.

Nos seus corações, os líderes políticos de Washington opunham-se ao Catolicismo; favoreciam as ideias Protestantes e Calvinistas. Pregavam a liberdade, mas na essência a sua “jihad” ideológica servia os interesses nacionais ou, mais precisamente, os interesses de capitalistas gananciosos.

Especialistas em História americana analisaram como a “doutrina Monroe” foi posta em acção durante o séc. XIX e em períodos mais recentes. A Guatemala é um exemplo negro desta doutrina. Na década de 50 do séc. XX, a CIA interveio com sucesso neste país – para apoiar a “United Fruit Company”, uma grande empresa americana. Cuba é outro exemplo. Tentou defender os seus legítimos interesses contra a pressão de Washington. No entanto, as elites “iluminadas” da Casa Branca e do Pentágono ignoraram esses interesses. Nos anos 60, estas fricções quase conduziram a um conflito nuclear com a União Soviética. Muito depois, tropas americanas desembarcaram na ilha de Granada, apenas para mencionar mais uma de muitas histórias tristes.

O panorama no Pacífico não era melhor. Já no séc. XIX, os Estados Unidos anexaram o Havai. Também forçaram o Japão a abrir as suas portas e instaram os japoneses a expandir-se ao continente asiático.

A ideia era levar o Japão a impedir o fortalecimento das posições russas no Nordeste asiático. A China foi vítima deste processo. Os americanos estavam envolvidos no tráfico de ópio e de trabalhadores chineses para a América. Evidentemente, a “constituição liberal” tinha algumas deficiências. Milhares morreram durante a longa viagem através do Oceano Pacífico. Infelizmente, Macau serviu como porto no comércio de “coolies”, mas era a procura americana que incrementava este negócio sujo e Hong Kong passou a toma-lhe as rédeas. Isto porque os britânicos também transportavam milhares de chineses para o Sudeste asiático e para outros destinos. Em resumo, a “Doutrina Monroe” legitimava Washington para gradualmente expandir as suas “fronteiras” para Oeste, através do Oceano Pacífico em direcção à costa Leste da Ásia, em prol dos interesses dos empresários e dos políticos racistas que acreditavam serem melhores e mais civilizados do que os outros.

Depois da 2ª. Guerra Mundial, a chamada “Doutrina Truman” e a “Política de confinamento” americana tornaram-se os novos rótulos para as antigas ideias de Monroe. A América proclamava a liberdade e a independência, mais apoiava muitos governantes criminosos em todo o mundo, porque estes indivíduos serviam as necessidades económicas americanas. Mas pior do que isso: As tropas americanas intervieram na Coreia e no Vietname. Apesar de enormes quantidades de bombas químicas terem sido lançadas durante a guerra do Vietname, esta terrível “aventura” do imperialismo americano terminou em desastre. Podíamos argumentar que, nessa altura, poderia ter havido um ponto de viragem na História da política externa de Washington.

Outra faceta desta questão foi a crise das Ilhas Falkland (ou Ilhas Malvinas). Os britânicos travaram teimosamente uma guerra contra a Argentina. Estranhamente, os EUA não intervieram. A atitude passiva de Washington não estava claramente em consonância com a antiga ideia de que a América deveria pertencer aos americanos. O que é que isto nos diz? Diz-nos que Washington e Londres se movem na mesma direcção. Com efeito, os dois já se tinham tornado aliados há muito tempo. Washington aceitou o seu antigo professor na qualidade de parceiro júnior. Ambos estavam empenhados em explorar terceiros. Mais recentemente, lutaram juntos no Médio Oriente. Actualmente, jogam o jogo de “divide et impera” no continente europeu. Entretanto, a “liaison” anglo-americana também conduziu ao tratado AUKUS e à ideia dos chamados “Cinco Olhos”, uma espécie de aliança dos serviços secretos dos cinco países anglófonos mais poderosos, os EUA, a Grã-Bretanha, a Austrália, a Nova Zelândia, e – paradoxalmente – o Canadá (“paradoxalmente”, porque o Canadá é bilingue).

Até onde podemos observar, a “doutrina Monroe”, embrulhada em novas e coloridas vestimentas, está bem viva. Centenas de livros muito vendidos, escritos por académicos e políticos dos Estados Unidos, dão conselhos sobre o que o público e os líderes locais norte-americanos devem fazer: Não devem apenas estar atentos ao universo latino, mas também devem prestar atenção a todas as áreas deste planeta, e devem preparar-se para intervenções militares e também para outro tipo de intervenções. O direito dos povos à auto-determinação não é claramente compatível com a ideologia de Washington. Washington ignorou mais do que uma vez a voz das Nações Unidas. Os slogans “Excepcionalismo americano” e “América em primeiro lugar” tornaram-se ingredientes importantes da política americana.

Colocar a culpa nos outros é mais uma ferramenta. A América criou uma identidade para si própria– uma identidade cheia de contradições. Isso explica o “cultivo” sistemático de imagens negativas: Indivíduos, comunidades e países que não querem aceitar o “American way” são inimigos potenciais. Passam a ser considerados responsáveis por todo o mal e por todas as desgraças que acontecem à nossa volta. Uma vez a Grã-Bretanha ensinou o mundo a enegrecer a história dos ibéricos e do catolicismo. Nasceu daí a “leyenda negra”. Entretanto, existem muitas “leyendas” deste tipo. Uma delas é que a China é agressiva, que deseja controlar tudo através da iniciativa “Nova Rota da Seda”. Notícias falsas, mentiras, e manipulação da opinião pública de outros países – todos estes elementos “enriqueceram” o catálogo de ferramentas das políticas originais de Monroe. A China tentou persuadir Biden a agir com sensatez, mas irão estas tentativas de “détente” ajudar? Poderá uma ideologia cegar uma nação?

Duzentos anos de uma doutrina que causou muito sofrimento e ameaça o mundo de muitas maneiras: não há certamente nada para celebrar, mas devemos, pelo menos, chamar a atenção para este perigo permanente e para a ideologia absurda que lhe está subjacente.