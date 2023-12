Professores | FAOM pede aumento de salários

Os deputados dos Operários, Ella Lei, Leong Sun Iok, Lam Lon Wai e Lei Chan U, pediram ao Governo garantias de que os direitos dos professores do ensino não-superior serão assegurados. As reivindicações dos legisladores da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) passam pelo aumento salarial dos docentes e a garantia de que gozam de um período de descanso razoável, tendo em conta as actividades extra-curriculares e a preparação de aulas fora do horário de trabalho.

Além disso, os deputados esperam que o Governo volte a atribuir subsídios, que foram cancelados nos últimos anos, de forma a incentivar a participação das escolas da RAEM em competições e eventos no exterior.

A criação de equipas de supervisão do uso de fundos educativos nas escolas foi outro tema abordado pelos representantes da FAOM, que encaram a tarefa como mais uma forma de sobrecarregar os professores com trabalhos administrativos. Como tal, o grupo parlamentar dos Operários solicitou ao Governo a eliminação dos procedimentos administrativos das tarefas dos docentes, libertando-os para o ensino.