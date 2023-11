Suicídio | Menos nove casos no terceiro trimestre

Entre Julho e Setembro registaram-se menos nove suicídios do que no segundo trimestre deste ano, de acordo com os dados revelados ontem pelos Serviços de Saúde. No passado trimestre, contabilizaram-se 15 casos de morte por suicídio, enquanto nos três meses anteriores tinham sido registados 24 suicídios.

“Segundo a análise dos dados, neste trimestre, as possíveis causas do suicídio são principalmente resultantes de doenças mentais e doenças crónicas ou fisiológicas”, justificaram os SS, em comunicado.

Em relação ao período entre Julho e Setembro, registaram-se as mortes de sete pessoas do sexo masculino e oito do feminino, com idades entre os 15 e os 86 anos. Entre estes, 13 eram residentes de Macau e dois eram não-residentes.

Desde o início do ano, em Macau, assinalaram-se 62 vítimas de suicídio, com 23 óbitos a ocorrerem no primeiro trimestre, 24 no segundo trimestre e 15 no trimestre mais recente.

Em comparação, no ano passado tinha havido 65 suicídios, entre Janeiro e Setembro. Entre estes, 28 vítimas foram registadas em Janeiro, durante uma das fases mais rigorosas das medidas de controlo zero da pandemia, 19 no segundo trimestre e 18 no terceiro trimestre. Quando a comparação é feita com base nos nove meses, regista-se uma redução de 4,6 por cento dos casos de suicídio, ou seja, houve menos três ocorrências.

Todos aqueles que estejam emocionalmente angustiados ou considerem que se encontram numa situação de desespero devem ligar para ligar para a Linha Aberta “Esperança de vida da Caritas” através do telefone n.º 28525222 de forma a obter serviços de aconselhamento emocional.