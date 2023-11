Melco volta aos lucros no 3.º trimestre após três anos de prejuízos

A operadora de jogo em Macau Melco Resorts and Entertainment anunciou lucro de 94,7 milhões de dólares no terceiro trimestre do ano, o primeiro resultado positivo desde o início da pandemia. O lucro registado pela empresa entre Julho e Setembro contrasta com os prejuízos no segundo trimestre deste ano (23,4 milhões de dólares) e em igual período de 2022 (198,5 milhões de dólares).

De acordo com um comunicado enviado à bolsa de valores Nasdaq, em Nova Iorque, as receitas da Melco mais que quadruplicaram em comparação com o terceiro trimestre do ano passado, atingindo 1,02 mil milhões de dólares. No comunicado, a operadora de quatro casinos em Macau atribuiu o aumento das receitas “ao relaxamento das restrições relacionadas com a covid-19 em Macau em Janeiro de 2023” e à abertura da segunda fase do empreendimento integrado Studio City.

Com as receitas a subir, a Melco registou, pelo terceiro trimestre consecutivo, um lucro operacional, neste caso de 280,6 milhões de dólares, mais 4,9 por cento do que no período entre Abril e Junho deste ano.

O presidente da empresa, Lawrence Ho Yau-lung, disse em comunicado que “a recuperação de Macau continuou a acelerar no terceiro trimestre de 2023, especialmente durante os meses de Verão”. O filho do falecido magnata do jogo Stanley Ho disse que a Melco teve “um desempenho sólido” durante a chamada Semana Dourada do 1.º de Outubro, um dos picos turísticos da China continental, e no resto do mês.

Panorama geral

Entre Janeiro e Outubro, as receitas do jogo em Macau mais que quadruplicaram em comparação com igual período de 2022, atingindo 148,4 mil milhões de patacas. As seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, acumularam durante a pandemia prejuízos sem precedentes em Macau.

Apesar disso, as seis operadoras renovaram, em 16 de Dezembro de 2022, o contrato de concessão para os próximos dez anos e que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2023. As autoridades exigiram no concurso público a aposta em elementos não jogo e visitantes estrangeiros, na expectativa de diversificar a economia do território.

A Melco prevê gastar cerca de 10 mil milhões de patacas no segmento além-casino numa década, incluindo no “único parque aquático em Macau com instalações interiores abertas durante todo o ano”.