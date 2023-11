Subsídio de desemprego | Pedido disponível na Conta Única

A aplicação para telemóvel “Conta Única de Macau” passou a disponibilizar desde ontem uma opção para pedir o subsídio de desemprego do regime da segurança social, indicou ontem o Fundo de Segurança Social (FSS) num comunicado conjunto com a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL).

A novidade possibilita aos requerentes “apresentar o pedido ao FSS e efectuar o registo de pedido de emprego (desemprego involuntário) junto da DSAL, permitido o tratamento via internet sem deslocação aos postos de atendimento”. Uma vez verificada a informação pela DSAL, o pedido do subsídio de desemprego será aceite de imediato.

A opção encontra-se na área “Meus assuntos” e os requerentes podem consultar o andamento destes dois serviços no sistema. O Governo acrescenta que, “em geral, a decisão de apreciação será notificada no prazo de 14 dias úteis a contar do dia seguinte àquele em que o requerente reúne todos os requisitos para o pedido do subsídio de desemprego e junta todos os documentos necessários”.