China | Olaf Scholz promete facilitar os intercâmbios de vistos e de pessoal

Enquanto a União Europeia fabrica rupturas no comércio com a China, a Alemanha mostrou a sua preocupação pelo facto das suas empresas estarem empenhadas na cooperação bilateral. Depois de uma conversa com Xi Jinping na sexta-feira, Scholz afirmou que os chineses não venderão armas à Rússia.

O Presidente chinês, Xi Jinping, teve na sexta-feira uma reunião por vídeo com o chanceler alemão, Olaf Scholz, durante a qual referiu que a China e a Alemanha “não só devem desenvolver relações bilaterais e servir de exemplo de cooperação vantajosa para ambas as partes, como também defender a ordem internacional e o multilateralismo e trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios globais”.

Ao assinalar que as relações entre a China e a Alemanha entraram no quinquagésimo aniversário, Xi afirmou que “a China e a Alemanha, enquanto parceiros estratégicos globais, trabalharam em conjunto no espírito de benefício mútuo e cresceram em conjunto no espírito de aprendizagem e intercâmbio mútuos. Esta é a valiosa experiência do desenvolvimento harmonioso das relações entre a China e a Alemanha nas últimas décadas, que deve ser apreciada e transmitida por ambas as partes”.

O interesse alemão

O presidente chinês referiu ainda que mais de 130 empresas alemãs participarão da sexta Exposição Internacional de Importação da China, o que “demonstra a confiança das empresas alemãs no desenvolvimento da China”. Por seu lado Xi espera que “a parte alemã também adira a um alto nível de abertura para as empresas chinesas que procuram oportunidades de cooperação na Alemanha”.

No mesmo dia, Xi encontrou-se em Pequim com o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis. Saudando o último meio século, durante o qual “as relações entre a China e a Grécia foram sempre saudáveis e constantemente renovadas”, Xi manifestou a vontade de reforçar a cooperação bilateral numa vasta gama de sectores. “A China está disposta a trabalhar em conjunto com a UE para manter uma compreensão mútua correcta, centrar-se no consenso e compreender a direção a seguir, a fim de activar plenamente a cooperação mutuamente benéfica em todos os domínios. Esperamos que a Grécia continue a desempenhar um papel construtivo a este respeito”, afirmou Xi.

“As reuniões e as frequentes interacções entre a China e a Europa demonstraram que a China atribui grande importância às relações com a UE, e isto não mudou. Queremos continuar a dinâmica de estabilização e aquecimento bilateral”, disse Cui Hongjian, professor da Academia de Governação Regional e Global da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim. Cui também mencionou a oposição geral da Alemanha à investigação anti-subsídios da UE sobre os veículos eléctricos chineses, que também põe em risco a Alemanha, uma vez que os dois países estão a cooperar estreitamente neste domínio.



Facilitar intercâmbios

Por seu lado, o chanceler Scholz afirmou que, ao longo do ano passado, foi realizada com êxito uma nova ronda de consultas governamentais entre a Alemanha e a China, o diálogo e os intercâmbios a todos os níveis foram rapidamente retomados, as relações económicas e comerciais estreitaram-se e os projectos de cooperação foram continuamente promovidos, revelando mais possibilidades e amplas perspectivas de aprofundamento das relações bilaterais.

“As relações entre a Alemanha e a China são importantes para a parte alemã”, disse ele, observando que o seu país está disposto a continuar as boas relações e a aprofundar a cooperação em vários domínios, e espera que as empresas alemãs alcancem maior sucesso na China.

“A Alemanha está disposta a facilitar os intercâmbios de vistos e de pessoal com a China, a reforçar os intercâmbios interpessoais e a promover o desenvolvimento positivo das relações UE-China”, acrescentou.

Israel e Ucrânia

Scholz apresentou os pontos de vista da parte alemã sobre o conflito israelo-palestiniano e a crise na Ucrânia e manifestou a esperança de manter uma comunicação estreita com a China.

Xi salientou que, para resolver o conflito israelo-palestiniano e a crise na Ucrânia, é necessário “reflectir mais profundamente sobre as questões de segurança, aderir à visão de uma segurança comum, abrangente, cooperativa e sustentável e promover a construção de uma arquitetura de segurança equilibrada, eficaz e sustentável.

Espremer o espaço de segurança de outros países e apoiar um lado, ignorando as exigências legítimas do outro, conduzirá ao desequilíbrio regional e à expansão e escalada de conflitos”. “Tanto a China como a parte europeia devem trabalhar em conjunto para mediar os conflitos, aliviar as tensões e desempenhar um papel positivo na promoção da paz e do desenvolvimento regionais”, concluiu.

Armas para a Rússia

Já no domingo, em Berlim, Olaf Scholz, afirmou que a China declarou que não fornecerá armas à Rússia para a sua guerra contra a Ucrânia, sugerindo que Berlim recebeu garantias bilaterais de Pequim sobre esta questão. Scholz falava numa conferência de imprensa com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que disse aos jornalistas que a UE não recebeu “nenhuma prova” até agora dos EUA de que Pequim está a considerar fornecer apoio letal a Moscovo.

Nas últimas semanas, altos funcionários norte-americanos, incluindo o Secretário de Estado Antony Blinken, manifestaram a sua profunda preocupação com a possibilidade de a China fornecer armas como drones kamikaze à Rússia, o que, por sua vez, desencadeou avisos a Pequim por parte de políticos da UE. Na semana passada, o próprio Scholz instou Pequim a abster-se de tais acções e a usar a sua influência para convencer a Rússia a retirar as suas tropas da Ucrânia.

No entanto, durante a conferência de imprensa de domingo, realizada no retiro do governo alemão em Meseberg, a norte de Berlim, Scholz afirmou que a China tinha dado garantias de que não enviaria armas à Rússia. “Todos concordamos que não deve haver entregas de armas, e o governo chinês declarou que também não vai entregar nenhuma”, disse o chanceler. “Insistimos neste ponto e estamos a monitorizá-lo”, acrescentou.

Scholz disse mais tarde à CNN que se a China ajudasse a Rússia, “isso teria consequências, mas estamos agora numa fase em que estamos a deixar claro que isso não deve acontecer, e estou relativamente optimista de que seremos bem sucedidos com o nosso pedido neste caso, mas teremos de analisar e temos de ser muito, muito cautelosos”.

O chanceler pareceu sugerir que Pequim tinha dado essas garantias diretamente à Alemanha de não fornecer armas à Rússia. O chefe da política externa da UE, Josep Borrell, recebeu garantias privadas semelhantes no mês passado. Borrell disse aos jornalistas que o principal diplomata chinês, Wang Yi, lhe tinha dito, numa conversa privada durante a Conferência de Segurança de Munique, em meados de fevereiro, que a China “não fornecerá armas à Rússia”.

Von der Leyen disse aos jornalistas que a UE ainda não tinha visto qualquer prova de que a China está a considerar enviar armas para a Rússia. “Até ao momento, não temos provas disso, mas temos de o observar todos os dias”, afirmou a Presidente da Comissão Europeia.