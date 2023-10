Cooperação | Secretário de Estado português em Macau

Pedro Cilínio, secretário de Estado da Economia do Governo português, chegou ontem a Macau para participar na “Exposição Económica e Comercial China – Países de Língua Portuguesa (Macau)” e nas cerimónias de celebração do 20º aniversário do estabelecimento do Fórum de Macau.

Segundo um comunicado do Consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, o secretário de Estado realiza hoje duas visitas a empresas portuguesas com presença local, a Hovione e a clínica Globalmed, do grupo português IGHS – Global Healthcare Services.

Na sexta-feira, o secretário de Estado participa no Fórum Oceano, subordinado ao tema “Blue Hub: Unleashing Opportunities for Blue Economies in the Era of Sustainability”, que decorre numa das convenções que o Venetian acolhe no fim-de-semana.

Também na sexta-feira o governante irá jantar com membros do Grupo de Aconselhamento Económico do Consulado. No dia seguinte, antes do regresso a Portugal, Pedro Cilínio irá encontrar-se com um grupo de agentes económicos de Hong Kong, no histórico Club Lusitano de Hong Kong.