Uma Faixa, Uma Rota | Livro Branco celebra 10 anos e antecipa Fórum das Novas Rotas da Seda

A China anunciou ontem que vai organizar na próxima semana, em Pequim, o terceiro fórum das Novas Rotas da Seda, no qual vários líderes estrangeiros vão debater o vasto projeto de infraestruturas do gigante asiático. As Novas Rotas da Seda, oficialmente conhecida como iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” (IFR), é um projecto lançado por Xi Jinping, em 2013. Um Livro Branco sobre a IFR foi, entretanto, lançado em Pequim.

O terceiro fórum das Novas Rotas da Seda decorre nos próximos dias 17 e 18, com Xi Jinping a participar na cerimónia de abertura, onde “vai proferir um discurso e organizar um banquete de boas-vindas para os dirigentes estrangeiros e chefes de organizações internacionais” participantes, declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, em comunicado. Espera-se a presença de representantes de mais de 130 países.



Livro Branco fala de realizações

Entretanto, a China publicou um livro branco sobre a Iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” (IFR) na terça-feira, destacando o papel que o icónico “projecto do século” desempenhou no desenvolvimento global durante a última década, bem como as suas realizações na prossecução do seu objectivo final de construir uma comunidade global de futuro partilhado.

O Livro Branco surge quando se celebra o lançamento da iniciativa pelo Presidente chinês Xi Jinping há 10 anos. Foi também publicado antes do terceiro Fórum Faixa e Rota para a Cooperação Internacional e que, segundo os comentadores chineses, “servirá de testemunho para desmentir as calúnias ocidentais, ao mesmo tempo que reunirá mais consensos sobre o futuro projecto de desenvolvimento da iniciativa”.

Segundo o Livro Branco, “a dinâmica de desenvolvimento da IFR abriu um capítulo sem precedentes de crescimento global, ilustrando um caminho para a conectividade global, a paz e a prosperidade que leva a iniciativa proposta pela China a tornar-se a maior plataforma mundial de cooperação internacional com a mais ampla cobertura nos últimos 10 anos”.

Uma nova paisagem global

O livro branco, intitulado “Iniciativa Uma Faixa, Uma Rota: Um pilar fundamental da Comunidade Global de Futuro Partilhado”, expõe o contexto em que a IFR foi lançada: uma resposta “a uma situação global em mudança e às expectativas da comunidade internacional”. “Já não é aceitável que apenas alguns países dominem o desenvolvimento económico mundial, controlem as regras económicas e usufruam dos frutos do desenvolvimento”, afirma o Livro Branco. A IFR “contribuiu com novas ideias e novas abordagens para os intercâmbios internacionais e produziu um sistema de governação global mais justo e equitativo que leva a humanidade a um futuro melhor”.

“Desde que a IFR foi lançada, a construção de uma comunidade com um futuro partilhado passou de um conceito a uma acção e de uma visão a uma realidade. Cada vez mais países compreendem o que a China diz, que o desenvolvimento é um direito inalienável de todos os países, e não um privilégio de apenas alguns países ocidentais”, disse Maya Majueran, directora da a Iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” Sri Lanka, uma organização sediada no Sri Lanka.

“O mundo actual é injusto e desproporcionado (…) uma vez que os EUA e os seus aliados ocidentais frequentemente coagem ou abusam do seu poder para manter as suas posições hegemónicas”, disse Majueran, acrescentando que os países, especialmente os do Sul Global, queriam ver que o futuro da humanidade deveria estar nas mãos de todos os países, as regras internacionais deveriam ser escritas em conjunto por todos e os benefícios do desenvolvimento deveriam ser partilhados por todos.

Levente Horvath, ex-cônsul-geral da Hungria em Xangai, disse que “a UE e os EUA parecem ver a cooperação da IFR, que leva a resultados vantajosos para todos, de forma diferente, porque muitas vezes abordam tudo como um jogo de soma zero. Mas a colaboração entre a IFR e a China parece oferecer perspectivas mais promissoras, uma vez que a China está “aberta a estabelecer relações com outros países sem procurar dominar ou controlar as suas políticas internas, ao contrário de algumas nações ocidentais”.

“É importante esclarecer as origens e o desenvolvimento do IFR, os seus princípios de implementação e a forma como serve a humanidade e conduz à construção de uma comunidade com um futuro partilhado. A nova campanha de difamação ocidental será em vão”, disse He Weiwen, membro sénior e membro do conselho executivo da Associação Chinesa de Comércio Internacional, na terça-feira.

Em resposta a uma pergunta sobre a concorrência de iniciativas de infra-estruturas semelhantes de outros países, Li Kexin, Diretor-Geral do Departamento de Assuntos Económicos Internacionais do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, afirmou que “a China dá as boas-vindas a todas as partes para aumentarem os contributos para as infra-estruturas básicas nos países em desenvolvimento e está disposta a cooperar com todas as partes com base na abertura, inclusão, igualdade de condições e benefícios mútuos, para fornecer mais bens públicos internacionais de alta qualidade”.

A sabedoria chinesa

“Espera-se também que, com base no quadro abrangente fornecido pelo Livro Branco, os participantes do próximo BRF – que se situa no 10º aniversário da BRI – possam discutir e traçar um novo rumo para o seu desenvolvimento na próxima década. Representantes de 130 países e 30 organizações internacionais participarão no fórum deste ano”, revelou Li.

“Os últimos 10 anos marcaram apenas o início da cooperação da IFR. O futuro será ainda mais brilhante na próxima década e além”, disse Liang Haiming, reitor do Instituto de Pesquisa da Iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” da Universidade de Hainan.

“Como um país grande e em desenvolvimento, que cumpre suas responsabilidades, a China continuará a promover a IFR como seu plano abrangente e o seu projecto para a abertura e a cooperação internacional de benefício comum”, diz o livro branco, explica Liang. “Isto significa que a China ajudará mais países em desenvolvimento a acelerar a integração regional e a integrarem-se na cadeia de abastecimento global, de modo a partilharem os dividendos do crescimento económico global”.

O que foi feito

O livro branco oferece uma panorâmica detalhada de uma década de realizações da IFR. Uma delas é a promoção da conectividade global em vários domínios, incluindo a coordenação de políticas, a conectividade de infra-estruturas, o comércio livre, a integração financeira e o estreitamento dos laços entre as pessoas.

De 2013 a 2022, o comércio da China com os países participantes na BRI atingiu 19,1 biliões de dólares, com uma taxa média de crescimento anual de 6,4 por cento. O investimento bidirecional acumulado entre a China e os países parceiros atingiu 380 mil milhões de dólares, incluindo 240 mil milhões de dólares da China, segundo o livro branco.

Durante a conferência de imprensa de terça-feira, o vice-ministro do Comércio, Guo Tingting, referiu também uma série de projectos emblemáticos do BRI, incluindo o caminho de ferro China-Laos, o caminho de ferro de alta velocidade Jacarta-Bundung e o caminho de ferro Mombaça-Nairobi. Estes projectos fazem parte de uma vasta rede de transportes que está a ser construída no âmbito da iniciativa BRI, sendo considerados como um “factor de mudança” para os diferentes continentes.

“Pela primeira vez na história, foi apresentado um plano sem precedentes para a formação e o desenvolvimento de uma infraestrutura de transportes interligada em todo o continente euro-asiático. A sua implementação abriu verdadeiramente amplas perspectivas para a criação de uma configuração de transportes fundamentalmente nova em toda a vasta extensão do nosso planeta”, disse Saidmukhtar Saidkasimov, antigo vice-primeiro-ministro uzbeque e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do Uzbequistão.

“A iniciativa IFR liga o passado, o presente e o futuro. Esta iniciativa foi lançada pela China, mas pertence ao mundo e beneficia toda a humanidade”, conclui o livro branco.