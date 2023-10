FJA | Mantido apoio ao Lusitânia Sport Clube Macau

A Fundação Jorge Álvares (FJA) vai continuar a apoiar financeiramente o Lusitânia Sport Clube de Macau, com sede na Taipa, que foi fundado em 1981, dedicando-se às modalidades do hóquei em patins e em campo. Segundo um comunicado da fundação, o apoio atribuído desde 2004 significa “o contínuo empenho da FJA em fortalecer a comunidade macaense através do desporto e do apoio a jovens atletas”.

Além disso, com a renovação do apoio, a FJA “mantém o apoio a duas das modalidades desportivas tradicionais de Macau – o hóquei em campo, desporto tradicional da comunidade macaense, e o hóquei em patins, modalidade por excelência da comunidade portuguesa de Macau”.

O Lusitânia Sport Clube Macau tem alcançado “resultados notáveis no cenário desportivo local”, detendo ainda “honrosas classificações obtidas em competições ocorridas em vários países da região Ásia-Pacífico”, destaca a FJA, que deseja “continuar a inspirar jovens talentos e a impulsionar o sucesso do Lusitânia Sport Clube de Macau na próxima época desportiva que se inicia no corrente mês de Outubro”.