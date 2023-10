Saúde | Taxa de mortalidade de doenças cardíacas com redução de 2009 a 2021

Dados dos Serviços de Saúde (SS) apontam que a taxa de mortalidade de doentes cardíacos diminuiu entre 2009 e 2021.

Segundo o Relatório de Actividades de 2022 da Comissão de Prevenção e Controlo de Doenças Crónicas, a taxa de mortalidade passou de 82,4 por cada 100 mil pessoas, em 2009, para 81,2 por cada 100 mil em 2021.

Os SS apontam ainda que o número de medições da tensão arterial tem aumentado nos postos comunitários de saúde, atingindo 740 mil medições em 2022, um aumento de cerca de 80 por cento em comparação com 420 mil medições em 2017.

É ainda apontado no mesmo comunicado que o Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar Conde de São Januário, dispõe actualmente de terapia de reperfusão vascular, vulgarmente conhecida por angioplastia, com “o tempo médio de abertura do fluxo sanguíneo de cerca de 60 minutos”.