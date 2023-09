COD | Exposição de “Mr. Doodle” em exibição até 15 de Outubro

Após a inauguração da exposição de “Mr. Doodle” em Agosto, o City of Dreams volta a mostrar o trabalho do artista britânico, desta vez com a estreia da peça “Mr. Doodle Mickey Mouse” e novas instalações artísticas. A iniciativa integra-se na Arte Macau: Bienal Internacional de Arte de Macau

“Mr. Doodle – First Exhibition in Macao” [Mr. Doodle – Primeira Exposição em Macau]” é o nome da mostra exibida no City of Dreams (COD) até ao dia 15 de Outubro, naquela que será uma oportunidade única para ver de perto o trabalho do artista britânico mundialmente famoso.

Esta mostra, com curadoria do espaço de arte Artelli, no COD, Galerias Pearl Lam e grupo ARTOX, integra a categoria “Exposições Especiais” da Arte Macau: Bienal Internacional de Arte de Macau 2023.

A mostra, patente desde Agosto, inclui agora, em estreia mundial, um exemplar da escultura com o nome “Mr. Doodle – Mickey Mouse”, com 30 centímetros de altura, e que homenageia uma das personagens mais famosas do universo Disney. Segundo um comunicado da COD, “a peça capta a personagem icónica na sua pose mais clássica, com as mãos atrás das costas, os dedos dos pés apontados e [apresentando-se] de pé, com orgulho”. “Existindo apenas 500 peças em todo o mundo, cada uma foi meticulosamente trabalhada em resina de primeira qualidade, enquanto o corpo principal da escultura apresenta um arranjo recorrente de rabiscos criados utilizando a técnica de relevo do Mr. Doodle”, explica o mesmo comunicado.

De frisar que “Mr. Doodle”, cujo nome “civil” é Sam Cox, esteve em Macau no passado dia 12 de Setembro para uma demonstração do seu trabalho ao vivo, tendo feito os seus conhecidos rabiscos numa escultura de 2,5 metros por um metro com o logótipo do COD.

Instalações para todos

O público poderá ver quatro instalações de arte disponíveis em vários recantos do resort, incluindo a peça “Doodle Love Wall”, uma grande parede que pode ser vista no primeiro piso do COD e que está “coberta com os padrões característicos de Mr. Doodle, figuras com contornos arrojados e símbolos e motivos que representam o amor”.

Destaque ainda para o “Doodle Showroom”, uma ampla fachada de 52 por 20 metros no exterior do espaço “The Showroom” ou ainda o “Doodle Hall”, uma “obra de arte imersiva de cortar a respiração”. A mostra inclui ainda o “Doodle Cube”, uma instalação de arte multimédia no átrio do hotel Morpheus, com “estruturas geométricas em forma de diamante ou curvas fluídas”. As 24 obras de arte já expostas desde Agosto no espaço “The Showroom” podem ser apreciadas com visitas guiadas mediante reserva feita online.

Natural de Inglaterra, “Mr. Doodle” é conhecido por criar “obras de arte distintas caracterizadas por linhas e padrões intrincados a preto e branco” que vão relevando objectos do quotidiano, sendo que as suas obras têm sido expostas em todo o mundo.