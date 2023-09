Obra de Clement Valla em Outubro na antiga fábrica de panchões

“Macao Pointcloud Garden” é o nome da instalação que, a partir do dia 14 de Outubro, pode ser vista no recinto da antiga fábrica de panchões Iec Long, na Taipa velha. Com curadoria de Lam Sio Lam, esta iniciativa artística de Clement Valla, artista franco-americano, insere-se no cartaz da Arte Macau: Bienal Internacional de Arte de Macau

O cartaz da Arte Macau: Bienal Internacional de Arte de Macau traz, nas próximas semanas, mais uma novidade. Trata-se da abertura ao público da instalação do artista franco-americano Clement Valla, intitulada “Macao Pointcloud Garden” [Nuvem de pontos do Jardim Macau], patente no recinto da antiga fábrica de panchões Iec Long, na Taipa velha, entre os dias 14 de Outubro e 10 de Dezembro.

Com curadoria de Lam Sio Man, esta instalação apresenta uma “série inovadora” de trabalhos em que o artista recorre à tecnologia de digitalização 3D [três dimensões] para captar imagens dos diversos jardins e plantas de Macau, que são posteriormente transformadas através de algoritmos e software.

Segundo a informação oficial sobre o evento, os visitantes terão a oportunidade, na exposição, de ver dois conjuntos de ecrãs LED que interagem com o ambiental natural de um lugar histórico recentemente recuperado parcialmente pelo Instituto Cultural.

Para este projecto, Clement Valla fez diversas fotografias “caminhando lentamente pelos jardins e fazendo sequências de imagens muito próximas no tempo e no espaço”. Depois, o software utilizado “analisou essas fotos, e usou a triangulação para colocar esses pontos no espaço, produzindo coordenadas espaciais (XYZ) e informações de cores (RGB) na forma de pontos de dados que formam uma nuvem de pontos, dando uma impressão dos jardins”.

“Estas imagens em movimento são conscientemente pixelizadas e possuem uma baixa resolução, criando uma sensação ambígua de escala e espaço que permite aos espectadores usar a sua imaginação. Ao criar estas imagens da natureza baseadas no ecrã, o artista convida o público a reflectir sobre a nossa vida intensificada no ecrã e a contemplar as experiências emocionais de estar num ecrã, por oposição a estar na natureza”, é ainda descrito.

Com significado

“Macao Pointcloud Garden” constitui uma das primeiras iniciativas criativas no espaço da antiga fábrica de panchões. O lado histórico do local foi tido em conta para este projecto. “Tendo sido anteriormente um centro vital para a indústria de Macau, o local está agora preservado como um raro jardim público na cidade. O contexto histórico e o ambiente natural distinto serviram de inspiração à criação artística de Valla.”

Clement Valla reside em Nova Iorque e o seu trabalho foca-se essencialmente “na forma como os seres humanos e os computadores estão cada vez mais envolvidos na criação, visão e leitura de imagens”. O artista já expôs em distintos lugares como o Museu de Arte de Indianápolis; Museu da Imagem em Movimento, em Nova Iorque; ou ainda a galeria Thommassen, em Gotemburgo, entre muitos outros lugares. Valla é formado em Arquitectura pela Universidade de Columbia, possuindo um mestrado em Digital+Media pela Escola de Design de Rhode Island (RISD), onde é professor assistente.